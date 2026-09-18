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Kadirli'de iddia edilen aile içi şiddet sonucu genç kadın yaşamını kaybetti

Osmaniye Kadirli'de iddiaya göre eşi tarafından darp edilen 6 aylık hamile Didar F. (20) yaşamını yitirdi; eşi K.F. tutuklandı, iki çocuğu yetim kaldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:30

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadirli'de iddia edilen aile içi şiddet sonucu genç kadın yaşamını kaybetti

Kadirli'de iddia edilen aile içi şiddet sonucu genç kadın yaşamını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre 6 aylık hamile ve iki çocuk annesi Didar F. (20) evinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi K.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

olayın seyri:

İddialara göre çift arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Komşuların haber vermesiyle müdahale edilen olayda, Didar F. önce hastaneye kaldırıldı; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamada mağdurun 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Olayın soruşturması sürüyor, adli işlemler sonucunda şüpheli tutuklandı.

aile ve mahalle tepkisi:

Vefat eden kadının yakınları ve mahalle sakinleri olayın şokunu yaşıyor. Dayı Boran Kapcak, gazetecilere yaptığı açıklamada yakınlarının genç olduğunu vurguladı; konuşmasında mağdurun 19 yaşında ve hamileliğinin 7. ayında olduğunu söyledi. Dayı Kapcak, cenazeyi görür görmez vücutta çok sayıda darp izleri olduğunu belirterek olayın daha derin araştırılmasını talep etti.

Mahalle muhtarı Mustafa Güngör da yaşananı kınadı ve Didar F.'nin karnındaki bebekle birlikte hayatını kaybettiğini, geride iki çocuğun kaldığını ifade etti. Muhtar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden kapsamlı soruşturma ve önleyici tedbirler talep etti.

cenaze ve soruşturma:

Vefat eden Didar F.'nin cenazesi baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürülerek Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Savcılık ve emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.

DİDAR F’NİN CENAZESİ, BABA EVİNİN BULUNDUĞU DÜZİÇİ İLÇESİNE GÖTÜRÜLEREK ÇAMİÇİ MEZARLIĞI’NDA...

DİDAR F’NİN CENAZESİ, BABA EVİNİN BULUNDUĞU DÜZİÇİ İLÇESİNE GÖTÜRÜLEREK ÇAMİÇİ MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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