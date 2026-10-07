Kadiruşağı’nda yarım asırlık köprü problemi iki kemerle sona eriyor

Kadiruşağı’nda yarım asırlık köprü sorunu gideriliyor

Yeşilyurt Belediyesi, Kadiruşağı Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıldır devam eden ulaşım ve güvenlik sorununu iki yeni köprüyle çözme çalışmasını başlattı. Belediye ekipleri, proje talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yönetiminde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

çalışmanın teknik detayları:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inşa edilen köprüler, her biri 6,5 metre iç açıklığa, 12,5 metre uzunluğa ve 6,5 metre yüksekliğe sahip iki kemer yapı olarak planlandı. Tasarım, mevcut ulaşım akslarını güçlendirirken mahalle içi geçişlerin daha güvenli ve kesintisiz olmasını hedefliyor.

yerel yönetim ve mahalle tepkisi:

Başkan Geçit, Kadiruşağı ziyaretleri sırasında muhtar ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmaları hızlandırdıklarını vurguladı: "Vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak en kısa sürede çalışmalarımızı başlattık. Kadiruşağı’nda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz."

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılınç ise yıllardır çözüm bekleyen sorunun giderilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Geçit ve projede emeği geçenlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Tamamlandığında köprülerin bölgeye erişim kolaylığı ve yaşam kalitesi açısından somut katkı sağlaması bekleniyor.

KADİRUŞAĞI MAHALLESİNİN 50 YILLIK KÖPRÜ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR