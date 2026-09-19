Kadışehri'de yol uyarısı yapan sürücü kazaya tanık oldu

Olayın kaydı:

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın, Yozgat-Tokat istikametinde seyir halindeki araçlar arasında gerçekleştiği anlaşılıyor.

Sürücünün uyarısı:

Sürücü video kaydına başlamadan önce Tokat sınırına girildiğinde yolların dar ve tehlike oluşturabilecek durumda olduğunu belirtti. Kayda giren sözleri şu şekildeydi: "Bu yollarda kazalar çok oluyor, insanların aracı zarar görüyor". Kayıttan kısa süre sonra aynı güzergahta bir kaza yaşandı.

Müdahaleler ve yol durumu:

Kayıtta sürücü, kazanın gerçekleştiği yer için "Yozgat’ı Tokat’a bağlayan Kadışehri’nden Sulusaray’a doğru giden yol" ifadesini kullandı ve ekledi: "Ne yazık ki ambulanslar itfaiyeler şu anda uğraşıyorlar". Görüntüler, acil müdahalenin başladığını ve olay yerinde ekiplerin çalıştığını gösteriyor.

Yol şartları ve sınırlı görüş alanlarının benzer güzergahtaki sürücüler için risk oluşturduğu, bu tür kayıtların dikkat çektiği hususlar arasında. Yetkililerin ve sürücülerin ekstra tedbir almasının önemine işaret eden görüntüler, bölgedeki trafik güvenliği tartışmasını tekrar gündeme taşıdı.

YOZGAT’IN KADIŞEHRİ İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.