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Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret talepleri ikinci atamada ilan edildi

MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla 2023'te göreve başlayıp kadroya geçen öğretmenlerin mazerete bağlı ikinci atama sonuçlarını duyurdu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret talepleri ikinci atamada ilan edildi

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında gerçekleştirilen ikinci atama sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde ilan edildi.

Hangi öğretmenlerin başvuruları değerlendirildi:

Bakanlık duyurusuna göre, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında göreve başlayan ve üç yıllık yasal çalışma süresini eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçen öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği işlemleri sonuçlandırıldı. Ayrıca ataması gerçekleşmeyen, bu dönemden sonra mazereti oluşan ve ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen mazeret sahibi öğretmenlerin başvuruları da değerlendirmeye alındı.

Sonuçların ilanı ve izlenecek işlemler:

Atama sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ataması gerçekleşen öğretmenler için gerekli tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başlatıldı. İlgili öğretmenlerin, tebligat süreçlerini takip ederek gerekli prosedürleri tamamlamaları bekleniyor.

Bakanlığın duyurusu, mazerete bağlı yer değişikliği süreçlerinin belirlenen takvim ve şartlar doğrultusunda yürütüldüğünü gösteriyor. Adayların sonuçlara erişim ve sonraki adımlar hakkında detaylı bilgilere MEB internet sitesi üzerinden ulaşmaları mümkün.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ İKİNCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ İKİNCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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