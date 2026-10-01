Kafede başlayan kavganın yeni kamera kayıtları dava dosyasına eklendi

Olayın detayları:

İzmit Sekapark'taki bir kafede 6 Eylül 2024'te çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, parasını alamadığı öne sürülen eski çalışan Hasan Akın (27) ile ağabeyi Ahmet Akın (30) ile işletme sahipleri arasında başlayan sözlü çatışma büyüdü. Kavgada her iki kardeş de vurularak yaralandı; Hasan Akın olay günü, Ahmet Akın ise 7 Eylül tarihinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede toplam 10 boş kovan bulundu. İddianemede yer alan adli raporlara göre Hasan Akın’ın vücudunda 5, Ahmet Akın’ın vücudunda 3 mermi giriş yarası tespit edildi.

Görüntüler ne gösteriyor:

Soruşturma dosyasına giren yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayetin yaşandığı gün Ahmet Akın’ın sanıklardan Furkan G.’ye ait kafeye giderek görüşme yaptığı, görüşmenin ardından masadaki kül tablasını yere fırlattığı ve bunun üzerine Furkan G.’nin aniden Akın’ın üzerine atıldığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda bir süre sonra Hasan Akın’ın olay yerine geldiği ve silahların patladığı; ayrıca görüntülerde Ahmet Akın’ın sırtından vurulduğu, abisinin ise kaçarken vurulduğu anlar da yer aldı.

Soruşturma, gözaltılar ve iddianame:

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma yürüttü ve aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınanlardan 11 kişi serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın’a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis ve bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için ise Hasan Akın’ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25), Fahri A. (20) ve Berkay Y. (18) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli hapis cezaları istendi.

Duruşma ve savunmalar:

Davaya ilişkin duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraflar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Oğuzhan S., kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini, Ahmet Akın’a ateş etmediğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Furkan G. de kasıtlı eylemde bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi sürüyor.

AHMET AKIN'IN SIRTINDAN VURULDUĞU, ABİSİNİN İSE KAÇARKEN VURULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.