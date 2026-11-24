Karasu'da kaza anı güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafede kahve içtikten dakikalar sonra caddede ilerleyen motosikletlinin aniden ters şeride girdiği ve bu sırada yoldan çıkan bir otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyir halinde olan 54 HS 242 plakalı otomobil ile ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen motosikletlinin çarpışması sonucu gerçekleşti. Sarp etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yol kenarına çıkarak bir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü olarak kayıtlı olan T.Y. ile ilgili resmi tutanaklarda yer alan bilgiler korunmuştur.

Müdahale ve cenaze işlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Zeynep Asan (30)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Asan'ın bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze hastane morguna sevk edildi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Merhum kadın için Karasu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirildi.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE KAFEDE KAHVE İÇTİKTEN DAKİKALAR SONRA MOTOSİKLETLİ KADININ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİĞİ TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.