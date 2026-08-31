Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı

kaza anı ve olay yeri:

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki bir kafenin giriş bölümüne çarparak durdu. Kaza, 13 Mart Mahallesi 9. Sokak üzerinde gerçekleşti ve çarpışma anı yakınlardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ilk müdahale ve hasar:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak her iki otomobilde ve kafenin girişinde maddi hasar oluştu. Olay yerinde güvenlik ve trafik akışı sağlandı.

polis incelemesi ve görüntü kayıtları:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kamerası görüntüleri ile olay yerindeki deliller değerlendiriliyor. Yetkililer, çarpışmanın nedenlerini ve kafenin girişine giden aracın kontrolünü nasıl kaybettiğini aydınlatmaya çalışıyor.

MARDİN'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAFENİN GİRİŞİNE ÇARPTI