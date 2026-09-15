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Kafeye sığınan yaralı, Talas'ta 5 şüpheli aranıyor

Kayseri Talas'ta çıkan kavgada bıçaklanan A.Ö., çevredeki bir kafeye sığınıp ilk müdahale sonrası Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 23:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kafeye sığınan yaralı, Talas'ta 5 şüpheli aranıyor

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada, aralarında A.Ö.'nin de bulunduğu taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. bıçakla yaralandı ve çevredeki bir kafeye sığındı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; ardından A.Ö. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurumdan yapılan açıklama haberde yer almamıştır, sağlık durumuyla ilgili detaylar soruşturmanın ve hastane bildirisinin ardından netleşecektir.

polis çalışması ve soruşturma:

Olayın ardından bölge polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve kaçan 5 şüpheli'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

Yetkililer, olaya dair bilgi sahibi olanların emniyete başvurmasını ve soruşturmanın seyrinin resmi açıklamalarla takip edilmesini istedi.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLA YARALANAN ŞAHIS, KAFEYE SIĞINDI. EKİPLER OLAY...

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLA YARALANAN ŞAHIS, KAFEYE SIĞINDI. EKİPLER OLAY SONRASI KAÇAN 5 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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