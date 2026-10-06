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Kafkas Üniversitesi'nde gastronomi tutkusu kampüse taşındı

Kafkas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü'nün Kars kampüsündeki standı öğrencilerden yoğun ilgi gördü; kulüp gelecek etkinliklerini tanıttı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kafkas Üniversitesi'nde gastronomi tutkusu kampüse taşındı

Kampüste gastronomi hareketliliği

Kafkas Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü, Kars kampüsünde düzenlediği tanıtım etkinliğiyle öğrencilerle bir araya geldi. Açılan tanıtım standı gün boyunca farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

standta yükselen ilgi:

Tanıtım standında kulübün çalışma alanları, düzenlenmesi planlanan gastronomi etkinlikleri ve atölye programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçiler, kulüp üyeleriyle fikir alışverişinde bulunurken sunulan ikramlar ve uygulamalı tanıtımlar dikkat çekti.

Etkinlik süresince öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir ortam oluştu; farklı disiplinlerden çok sayıda öğrencinin standa uğraması, gastronomiye yönelik ilginin üniversite çapında yayıldığına işaret etti.

akademik destek ve gelecek planlar:

Tanıtım etkinliğine katılan akademik personel ve öğretim elemanlarının varlığı, kulübün öğrenci ve akademi arasındaki iletişimini güçlendirdi. Akademisyenlerin katkıları, katılımcılara gastronomi alanındaki çalışmalar hakkında daha kapsamlı bilgi edinme fırsatı sundu.

Kulüp yetkilileri, önümüzdeki dönemde atölyeler, söyleşiler ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmeyi; hem mesleki hem de sosyal gelişime katkı sağlayacak etkinliklerle gastronomi kültürünü üniversite yaşamında daha görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti. Gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, kulüp için yeni dönemin ilk adımı olarak değerlendirildi.

Öğrencilerden gelen yoğun ilgiyle çalışmalarına başlayan kulüp, planlanan programları hayata geçirerek mutfak sanatlarına ilgi duyan öğrencilere devamlı katılım imkânı sunmayı sürdürecek.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE GASTRONOMİ HEYECANI: ÖĞRENCİLER STANDA AKIN ETTİ(KARS-İHA)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE GASTRONOMİ HEYECANI: ÖĞRENCİLER STANDA AKIN ETTİ(KARS-İHA)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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