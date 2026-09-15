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Kaftancıoğlu'nun duruşmasında mütalaa açıklandı: savcılık hapis istedi, duruşma aralıkta

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık Canan Kaftancıoğlu için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talep etti; duruşma 10 Aralık 2026'ya ertelendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaftancıoğlu'nun duruşmasında mütalaa açıklandı: savcılık hapis istedi, duruşma aralıkta

duruşma özeti:

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tutuksuz sanık sıfatıyla hazır bulundu. Davada savcılığın esas hakkındaki mütalaası açıklandı; bu mütalaa ile Kaftancıoğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, savunma hazırlıkları için duruşmayı 10 Aralık 2026 tarihine erteledi.

sanığın savunması:

Kaftancıoğlu duruşmada söz alarak sosyal medya hesabına ilişkin açıklamada bulundu. Sanık, bahse konu X hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'nın X hesabından yapılan bir paylaşımı alıntılayıp üzerine 'Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır' şeklinde yorum yazdığını ifade etti. Kaftancıoğlu, bu yorumda hakaret kastı bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmediğini ve suç duyurusunda bulunan kişi hakkında asıl hakaret suçundan işlem yapılması gerektiğini belirtti.

savcılığın mütalaası ve duruşmanın geleceği:

Savcılık, Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İddia, paylaşımın Cumhurbaşkanı'nın X hesabından yayımlanan içeriklerin alıntılanması suretiyle yapıldığına dayanıyor. Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı sanık ve müdafilerine savunma hazırlamaları için süre vererek esasa ilişkin karşı savunmaların alınması amacıyla duruşmayı 10 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Bu aşamada davada takip edilecek süreç, savunma beyanları ve mahkemenin ileriki değerlendirmeleri olacaktır; bir sonraki duruşmada esas hakkındaki karşı savunmalar alınacak ve dosya üzerinde değerlendirme süreci devam edecektir.

Canan Kaftancıoğlu&#039;nun &quot;Cumhurbaşkanına hakaret&quot; suçundan yargılanmasına devam edildi

Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanmasına devam edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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