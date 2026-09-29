Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6199 -0,16%
Bist 12.355,41 -1,88%
Altın Gram 6.579,66 +0,37%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,18 -1,69%
--°

Kağıthane'de alacak tartışmasında iki kişi üç gün bağlanmış halde kurtarıldı

Kağıthane'de alacak verecek anlaşmazlığında iki kişi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp üç gün alıkonuldu; polis kurtardı, dört şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane'de alacak tartışmasında iki kişi üç gün bağlanmış halde kurtarıldı

Olayın gelişimi:

İddiaya göre 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 civarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde çıkan alacak verecek anlaşmazlığı üzerine Hakan Ç. (25) ve Görkem Serkan T. (25) bir eve götürüldü. Mağdurların elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak üç gün boyunca evde alıkonulduğu, bu sürede darp edildikleri ve çeşitli vücut yaralanarı oluştuğu belirtildi.

Kurtarma anı ve görüntüler:

Evden gelen ihbar üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı durumda bulunan iki kişiyi bulup kurtardı ve yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi. Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin yüzlerindeki ve vücutlarındaki darp izleri ile polislerin içeri girip iki kişiyi kurtardığı anlar yer aldı.

Soruşturma, deliller ve gözaltılar:

Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 7 mermi ve bir hançer ele geçirildi. İlk etapta evde bulunan Zeki A. (28) gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca güvenlik kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceledi; kayıtlarda şüphelilerin binaya girişleri ile alıkonulan iki kişinin otoparktan binaya girdikleri anlar tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22) de Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Toplam dört şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. tutuklandı. Kurtarılan Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor; güvenlik kamera görüntüleri ve ele geçirilen deliller üzerinden olayın tüm ayrıntıları yetkili birimlerce incelenmeye devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ, 2 KİŞİYİ ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI, VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ...

POLİS EKİPLERİ, 2 KİŞİYİ ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI, VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ BULUNDUĞU HALDE KURTARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu
images

Sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi'nde su seviyesi belirgin şekilde arttı
images

Yüksek debi uyarısı: Kaplıkaya Deresi'nde hızlanan akıntı yaşamı etkiliyor
images

Namaz kargaşası camide silah sesiyle sonuçlandı: iki şüpheli adliyede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan