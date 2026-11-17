Kağıthane’de ara tatil programı

Kağıthane Belediyesi, birinci dönem ara tatilinde çocukların tatil sürecini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için kapsamlı bir program hazırladı. İlçedeki kültür merkezleri ile gençlik ve mahalle mekanlarında düzenlenen etkinlikler, farklı yaş gruplarına yönelik art arda etkinliklerle sürdürüyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri:

Gültepe, Sultan Selim ve Seyrantepe kültür merkezleri ile Hamidiye Gençlik Merkezi, Gürsel Mahalle Konağı, Yeni Kültür Merkezi ve Çağlayan Bilim Merkezinde çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri yer alıyor. Etkinlikler ailelerin de katılımına açık olup, biletler Kalbimiz Kâğıthane mobil uygulaması üzerinden ücretsiz temin edilebiliyor.

Spor ve fiziksel gelişim:

Belediyenin spor faaliyetleri konservatif eğitimin ötesinde, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini hedefliyor. Yahya Kemal ve Hamidiye mahallelerindeki spor komplekslerinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar günde yoğun programlarla 22 farklı branşta spor eğitimi alıyor. Ayrıca Kâğıthane Belediyesi Doğal Buz Pistinde 6-16 yaş grubuna yönelik paten eğitimleri düzenleniyor.

Bilim atölyeleri, kütüphane ve atölye çalışmaları:

Çocukların bilime ve geri dönüşüme ilgisini artırmaya yönelik etkinlikler de devam ediyor. Belediyeye bağlı Uzay Evinde sanal gerçeklik uygulamaları, Ay’a iniş simülasyonları ve uzayda ağırlık deneyimleri gibi interaktif uygulamalarla uzay temalı eğitimler veriliyor. El Yapımı Kâğıt Atölyesinde atık malzemelerden kâğıt üretimi yapılırken geri dönüşüm bilinci uygulamalı olarak aktarılıyor.

Emniyetevleri Millet Kıraathanesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesinde üç binin üzerinde kitap ile akıl oyunları, bulmacalar ve okul öncesi içerikler bulunuyor; amaç çocukların okuma alışkanlıklarını ve zihinsel gelişimlerini desteklemek.

Ayrıca Kağıthane Belediyesi Bilim, Sanat ve Değerler Akademisi 6-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik Robot Tasarımı ve Programlama, Mutfak Sanatları, Eğitici Drama, Görsel Sanatlar, Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Müzik Atölyesi ile Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri gibi branşlarda eğitimler sunuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocukların tatil dönemlerini verimli geçirmelerine önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın ara tatilde hem eğlenmelerini hem de yeni bilgiler ve deneyimler kazanmalarını istiyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizden spor faaliyetlerine, bilim atölyelerimizden kütüphanelerimize kadar farklı alanlarda sunduğumuz imkanlarla onların gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı ara tatil boyunca düzenlediğimiz etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Belediyenin programları, hem eğitsel içerik hem de ücretsiz erişim kolaylığıyla ailelerin tercih edebileceği geniş bir yelpaze sunuyor ve çocukların tatil dönemini keşif, sanat ve sporla değerlendirmesine olanak tanıyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİNDE ÇOCUKLARIN KEYİFLİ VE VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİ İÇİN KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE BİLİM ALANLARINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR.