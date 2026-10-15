Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

Kağıthane'de bulunan cesetle selin can kaybı üçe yükseldi

İstanbul Valiliği, Kağıthane Sadabat Parkı yakınında bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı; yağış nedeniyle can kaybı 3'e, kayıp sayısı 4'e ulaştı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de bulunan cesetle selin can kaybı üçe yükseldi

İstanbul'da valilikten son açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kağıthane ilçesinde bir erkek cesedinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada kaybın yağış kaynaklı olduğu ve durumla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

bulgunun yeri ve kimlik tespiti:

Valiliğin açıklamasına göre ceset, Kağıthane ilçesindeki Sadabat Parkı yakınında bulundu. Açıklamada, şahsın kimlik tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

sayısal bilanço:

Açıklamada ayrıca yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, kayıp şahıs sayısının ise an itibarıyla 4 olduğu kaydedildi. Valiliğin verdiği bilgiler olayın resmi verileri olarak not edildi.

İstanbul&#039;da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3&#039;e yükseldi

İstanbul'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da ormanlık alandaki kavga ölümle sonuçlandı: imamın öldürülmesi adliyeye...
images

Nişan kavgasında 16 yaşındaki çocuğun ölümü: iki sanığa müebbet, birine 16 yıl 8...
images

Düzce'de eş zamanlı operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirildi
images

Gençlerin kayığıyla Sakarya'da camiden tahliye

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

L’Oréal’de sınır ötesi atama: Metin Yılmaz Türkiye ve Yunanistan CIO’su oldu

İhsaniye’de büyükbaşlarda koruyucu şap çalışması yoğunlaşıyor

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı