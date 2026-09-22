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Kağıthane'de kış spor okulları için 23 branşlı yeni dönem kayıtları açıldı

4-15 yaş arası çocuklara 23 branşta eğitim sunan Kağıthane kış spor okulları kayıtları 22 Eylül'de başladı; başvurular mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kağıthane'de kış spor okulları için 23 branşlı yeni dönem kayıtları açıldı

kayıtlar ve başvuru:

Kağıthane Belediyesi tarafından yürütülen Sporcuhane Projesi kapsamında kış dönemi spor okulları için kayıtlar başladı. Programa 4-15 yaş arasındaki çocuklar kabul ediliyor ve amaç erken yaşta farklı spor branşlarıyla tanışmalarını sağlayarak düzenli spor alışkanlığı kazandırmak.

eğitim içeriği ve branş çeşitliliği:

Kış Spor Okulları programında alanında uzman eğitmenler eşliğinde toplam 23 farklı branşta eğitim verilecek. Programda masa tenisi, satranç, futbol, tenis, atletizm, boks, buz pateni, hentbol, cimnastik, dart, okçuluk, karate, taekwondo, yüzme, basketbol, güreş, padel, voleybol, futsal ve badminton gibi branşlar yer alıyor.

Ayrıca özel çocuklara yönelik olarak basketbol ve yüzme branşlarında da eğitim imkânı sunuluyor. Eğitimlerin hedefi çocukların fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra disiplin, takım çalışması, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlamak olarak belirtiliyor.

belediye hedefleri ve açıklama:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, projeyle farklı yaş gruplarındaki çocukların çeşitli spor branşlarıyla buluşturulmaya devam edildiğini vurguladı. Öztekin, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmalarını ve düzenli spor alışkanlığı kazanmalarını önemsiyoruz" diyerek kış okullarının fiziksel gelişimle birlikte disiplin ve takım ruhu kazandırmadaki rolüne dikkat çekti.

Kış Spor Okulları için kayıtlar 22 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Programa katılmak isteyenler başvurularını 'Kalbimiz Kâğıthane' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

KAĞITHANE BELEDİYESİ&#039;NCE ÇOCUKLARIN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMINI ARTIRMAK VE FARKLI BRANŞLARLA...

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NCE ÇOCUKLARIN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMINI ARTIRMAK VE FARKLI BRANŞLARLA ERKEN YAŞTA TANIŞMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN SPORCUHANE PROJESİ KAPSAMINDA KIŞ SPOR OKULLARI İÇİN KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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