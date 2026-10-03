Kağıthane'de kısa sürede büyüyen motor yangını aracı kullanılamaz hale getirdi

Olay, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple otomobilin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı ve yoğun duman yükseldi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Dumanların metrelerce yükseldiği yangında ekiplerin müdahalesi kesintisiz sürdü.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü ve yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Etkiler ve inceleme:

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli yoğun trafik oluştu; kapanan cadde, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

KAĞITHANE’DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA BAŞLAYAN YANGIN ARABAYI KÜLE ÇEVİRDİ. YANGIN NEDENİYLE BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU.