Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kağıthane'de kısa sürede büyüyen motor yangını aracı kullanılamaz hale getirdi

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde saat 20.30'da motor bölümünde başlayan yangın aracı küle çevirdi; itfaiye yaklaşık 30 dakikada söndürdü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 22:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de kısa sürede büyüyen motor yangını aracı kullanılamaz hale getirdi

Kağıthane'de kısa sürede büyüyen motor yangını aracı kullanılamaz hale getirdi

Olay, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple otomobilin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı ve yoğun duman yükseldi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Dumanların metrelerce yükseldiği yangında ekiplerin müdahalesi kesintisiz sürdü.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü ve yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Etkiler ve inceleme:

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli yoğun trafik oluştu; kapanan cadde, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

KAĞITHANE’DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA BAŞLAYAN YANGIN ARABAYI KÜLE ÇEVİRDİ. YANGIN NEDENİYLE...

KAĞITHANE’DE BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA BAŞLAYAN YANGIN ARABAYI KÜLE ÇEVİRDİ. YANGIN NEDENİYLE BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı
images

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi
images

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi y...
images

Ahlak polisinin Mut operasyonunda 22 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araçlar ve binalarda hasara yol açtı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip