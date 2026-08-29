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Kağıthane'de kum yüklü dorsenin devrilmesi park halindeki araca zarar verdi

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde saat 13:30'da kum dökümü sırasında hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi; saçılan kum park halindeki araca maddi zarar verdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de kum yüklü dorsenin devrilmesi park halindeki araca zarar verdi

Kaza bilgileri:

İstanbul Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde saat 13:30 sıralarında bir hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. İddiaya göre kamyon, inşaat çalışması için kum dökerken dorsede dengesizlik oluştu ve dorse yola devrildi.

Olay anı ve oluşan zarar:

Dorsede bulunan kum yola saçıldı ve çevrede paniğe yol açtı. Dorsenin devrilmesi sırasında park halinde bulunan bir araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Güvenlik ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı. Devrilen kamyon ise ilgili ekiplerin çalışması sonucunda kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kağıthane’de kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi

Kağıthane’de kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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