Kağıthane'de kuyumcuda saldırı kamerada: 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı

Kağıthane'de kuyumcuda silahlı saldırı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sularında bir kuyumcuda yaşanan olayda, kapüşonlu bir şüpheli iş yerine girerek ateş açtı. Sırtından yaralanan 57 yaşındaki Salim H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

İş yerinde müşterilerin bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda, güvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu zanlının kuyumcuya girip hedefe ateş ettiği ve ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntüler, saldırının gelişimini ve zanlının kaçış yönünü kayıt altına aldı.

Polis çalışması ve bağlantılı soruşturma:

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan olduğu belirtilen 15 yaşındaki S.Ö.'yü yaklaşık 15 dakika içinde yakaladı. Zanlı ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etti ve kaçış sırasında silahı attığı yeri bildirdi; bölgede yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak aynı kuyumcuda daha önce 5 Eylül tarihinde de silahlı saldırı kaydedildiği, kuyumcu sahibi Mehmet H.'nin daha önce tehdit edilme iddiasıyla savcılığa başvurduğu öğrenildi. Bu dosya kapsamında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mevcut saldırı ile önceki olay arasındaki bağlantılar soruşturuluyor.

15 YAŞINDAKİ S.Ö. POLİS EKİPLERİNCE YAKLAŞIK 15 DAKİKA İÇİNDE YAKALANDI