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Kağıthane'de metrobüs motorunda alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi

Kağıthane Darülaceze-Perpa durağında metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın yolcuların tahliyesiyle kontrol altına alındı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:22

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de metrobüs motorunda alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi

Kağıthane'de metrobüs motorunda alevler yükseldi

Olay saat 21.00 sıralarında Kağıthane Darülaceze-Perpa metrobüs durağında meydana geldi. Durakta duran metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve alevler kısa sürede büyüdü.

Yolcuların tahliyesi ve ilk müdahale:

Yangının büyümesi üzerine araç içindeki yolcular hızla tahliye edildi. Sürücü ve bazı yolcular, yangına yönelik ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile gerçekleştirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Müdahale, soğutma çalışmaları ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü ve sonrasında kapsamlı soğutma çalışmaları yapıldı. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yanan metrobüs çekici yardımıyla garaja götürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KAĞITHANE’DE METROBÜS ALEVLERE TESLİM OLDU, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

KAĞITHANE’DE METROBÜS ALEVLERE TESLİM OLDU, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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