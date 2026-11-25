Programın açılışı ve öğrencilerin hazırlıkları:

Kağıthane İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Yeni Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programda, özellikle Çamlıvadi İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler öne çıktı ve öğretmenlerin eğitimdeki rolüne dikkat çekildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yanı sıra izleyiciler şiir dinletileri, müzik performansları, halk oyunları gösterileri ve resim sergisiyle buluştu. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler katılımcılardan yoğun ilgi aldı ve program boyunca coşku hissedildi.

Başkan Öztekin'in mesajı:

Programa katılan Mevlüt Öztekin, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada mesleğin çocukların yaşamına yön veren, yetenekleri keşfetmelerine yardımcı olan ve geleceğe güvenle hazırlayan bir görev olduğunu vurguladı. Öztekin, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını; sorumluluk, merhamet ve dayanışma gibi değerleri de öğrencilere kazandırdığını belirterek tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda Öztekin, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmet ve minnetle andı ve görev başındaki öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kağıthane'de eğitime yapılan yatırımlar:

Öztekin, Kağıthane Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımlara değindi ve ilçe genelinde 12 eğitim yuvasının yeniden inşa edildiğini söyledi. Mevcut okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Öztekin, ilçede hizmet veren 7 Millet Kıraathanesi ile Emniyetevleri Çocuk Kütüphanesi'nin öğrencilere önemli imkânlar sunduğunu ifade etti.

Gençlerin eğitimine yönelik uygulamaların sürdüğünü belirten Öztekin, üniversite öğrencilerine Gençhane projesiyle sağlanan nakdi desteklerin, ilkokuldan liseye öğrencilere verilen okul çantası ve eğitim setlerinin, YKS sınav giriş ücreti desteğinin ve çevrim içi eğitim ile tercih rehberliği hizmetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca Öztekin, gençlerin teknoloji ve proje üretimine yönelmesi için açılan GençVadi Teknoloji Kampüsü'nde kodlama, siber güvenlik, oyun geliştirme ve proje üretimi gibi alanlarda fırsatlar sunulduğunu; Değerler Akademisi'nde ise robot tasarımından dramaya ve akıl oyunlarına kadar çeşitli atölyelerle yeteneklerin geliştirildiğini söyledi.

Eğitimde iş birliği ve sürdürülebilir destek:

Başkan Öztekin, eğitimin aile, okul, yerel yönetim ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve Kağıthane Belediyesi olarak öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Öztekin'in vurgusu, yalnızca bugüne özel kutlama mesajı değil, sürdürülebilir eğitim desteğine yönelik taahhüt niteliği taşıdı.

Program; resim sergileri, öğrencilerin performansları ve konuşmaların ardından katılımcılardan olumlu geri dönüşler alarak son buldu. Etkinlik, ilçede eğitime verilen önemin ve öğretmenlerin toplum içindeki değerinin bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu.

KAĞITHANE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YENİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.