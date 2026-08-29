Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu

kutlama etkinliği:

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Sadabad Kültür Yolu Festivali kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, gece boyunca müzik ve kutlama havası hakim oldu.

sanatçı performansı ve halkın katılımı:

Festival programında sahneye çıkan Sinan Akçıl, repertuarındaki şarkılarla izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar gece boyunca Akçıl’a eşlik ederek bayram coşkusunu paylaştı. Program sırasında Akçıl’ın, engelli birey İrem Arslan’ı sahneye davet edip birlikte dans etmesi, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Sunum anında ayrıca Mevlüt Öztekin sahneye çıkarak Akçıl’a çiçek takdim etti; bu jest, programın sıcak ve samimi atmosferini pekiştirdi.

başkanın mesajı:

Sahnede Kağıthane halkına seslenen Mevlüt Öztekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde bir arada olmanın önemine vurgu yaptı. Öztekin, konuşmasında "Malazgirt’ten Dumlupınar’a kadar şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztekin ayrıca gençlere yönelik dileklerini ileterek "Okullar açılıyor, başarılar diliyorum. Üniversiteye gidecek olanlar Rabbim yolunuzu açık etsin inşallah yanınızdayız." dedi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik programı akşam saatlerine kadar sürdü ve festival, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN, "SADABAD KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE" 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI. FESTİVALDE SANATÇI SİNAN AKÇIL SAHNE ALDI.