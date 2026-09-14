Kağıthane'de yeni eğitim yılı başladı: belediye hazırlıkları ve güvenlik önlemleri

Kağıthane'de 2026-2027 eğitim yılı ilk gün coşkusu

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde İsmail Erez İlkokulunda düzenlenen programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek yeni eğitim yılı heyecanını paylaştı. Sabah saatlerinde çalan ilk ders ziliyle öğrenciler sınıflarına yerleşirken ilçede eğitim dönemi resmen başladı.

belediye çalışmaları ve okul hazırlıkları:

Kağıthane Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi amacıyla okul çevreleri ve bahçelerde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun kullandığı alanlarda yapılan müdahalelerle okulların yeni döneme hazırlanmasına katkı sağlandı. Belediye ekiplerinin çalışmaları, okulların hem hijyen hem de eğitim ortamı açısından hazır hale gelmesini hedefliyor.

okul çevrelerinde güvenlik önlemleri:

İlçedeki ilk ve ortaokulların çevrelerinde görevlendirilen zabıta ekipleri, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde görev yapıyor. Zabıta ekipleri, öğrencilerin okula geliş ve okuldan ayrılışları sırasında gerekli kontrolleri gerçekleştirerek güvenli ulaşımın sağlanmasına destek oluyor. Bu uygulama, hem öğrenci güvenliğini artırmayı hem de okul çevresindeki düzeni sağlamayı amaçlıyor.

başkanın mesajı ve yatırım vurgusu:

Yeni eğitim yılının ilk gününde öğrencilere başarı dileklerini ileten Başkan Öztekin, eğitim çalışmalarının ilçenin geleceğine yönelik yatırım olduğuna dikkat çekti. Öztekin'in sözleri şu şekilde: "Çocuklarımızın iyi şartlarda eğitim görmesi, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesi bizim en önemli önceliklerimizden. Yeni eğitim yılının ilk gününde öğrencilerimizin heyecanını birlikte paylaşıyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, verimli ve güzel bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımızın geleceği için ilçemizde eğitim alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

eğitim altyapısında ilerleyen projeler:

Kağıthane'de öğrencilerin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması için bugüne kadar ilçeye kazandırılan eğitim kuruluşları arasında Yaşar Doğu İlkokulu, Talatpaşa Günebakan İlkokulu, Çamlıvadi İlkokulu, Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Seyrantepe İlkokulu, Seyrantepe Ortaokulu, Vasfi Çobanoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ile BİLSEM Kağıthane Bilim ve Sanat Merkezi bulunuyor. Yapım çalışmaları devam eden projeler arasında ise Harmantepe Tınaztepe Anaokulu, Osmangazi İlkokulu, Hafız Mustafa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karayolları Meslek Lisesi, Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hamidiye Anadolu Lisesi yer alıyor.

Kağıthane Belediyesi, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması için okul ve çevresindeki çalışmaları kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE İSMAİL EREZ İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI.