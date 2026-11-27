Olayın özeti

Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde aynı apartmanda, 2004 ve 2005 yıllarında hayatını kaybeden 3 çocuk ile ilgili dosya yeniden açıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, üç ölüm arasında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden bulgulara ulaşıldı.

Dosyanın yeniden açılması:

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında 3 ayrı tasarlayarak kasten öldürme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme yer aldı. Bu çerçevede toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak ve bina görüntüleri:

Olayların yaşandığı sokak ve bina kameralara yansıdı. Görüntülerde çevrede genel olarak sakinliğin hakim olduğu ve sokakta belirgin bir sessizlik görüldü. Olayın gerçekleştiği binanın en üst katındaki dairenin satılığa çıkarılması ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi sürüyor.

KAĞITHANE’DE 3 ÇOCUĞUN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİĞİ SOKAKTA SESSİZLİK HAKİM