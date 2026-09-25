Dolar 48,9533 +0,01%
Euro 55,8150 +0,26%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.810,03 +0,67%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde alevlerle mücadele sürüyor

Kahramankazan'da Fatih Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı; nedeni henüz belirlenemedi, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde alevlerle mücadele sürüyor

Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

yangının nedeni:

Yetkililer, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; olayla ilgili çalışmalar ve durum tespiti sürüyor.

ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDEKİ PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN...

ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDEKİ PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
images

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı
images

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı