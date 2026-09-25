Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde alevlerle mücadele sürüyor

Kahramankazan'da geri dönüşüm merkezinde yangın
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
müdahale çalışmaları:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
yangının nedeni:
Yetkililer, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; olayla ilgili çalışmalar ve durum tespiti sürüyor.
ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDEKİ PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI.
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