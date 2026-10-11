Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Olayın seyri:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Akçaören ve İnceğiz mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Saat 14.00 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale etti.

Mevcut durum:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.