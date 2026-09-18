Kahramanlarla kardeşlik yolunda: Iğdır'da gaziler anıldı

Iğdır'da gazilere vefa yürüyüşü:

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen yürüyüş, Kahramanlarla kardeşlik yolunda sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Iğdır Valiliği önünden başlayıp Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtında sona erdi ve katılımcılar günün anlamına uygun bir programla bir araya geldi.

Katılım ve yürüyüş güzergahı:

Yürüyüşe Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar valilik önünden hareket ederek anıta kadar yürüdü ve birlik, dayanışma mesajı verdi.

Anma töreni ve ritüelleri:

Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programda aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için dualar edildi. Programa katılanlar anıtlara karanfiller bırakırken, tören boyunca gaziler ve şehit aileleri bir kez daha yad edildi; etkinlik, anma ve minnet duygusunu öne çıkardı.

IĞDIR’DA “KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA” YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ