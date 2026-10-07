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Kahramanmaraş ekipleri yaylada fenalaşan çobanı kurtardı

Göksun Kavşut Yaylası'nda dağlık arazide fenalaşan çoban, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulunup hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş ekipleri yaylada fenalaşan çobanı kurtardı

Kahramanmaraş ekipleri yaylada fenalaşan çobanı kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesi Kavşut Yaylası'nda meydana geldi. Dağlık arazide rahatsızlanıp hareket edemeyen çobanın ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma süreci:

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda rahatsızlanan çobaya ulaşıldı ve bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapıldı. Müdahale, ekipler arasındaki koordinasyonla kısa sürede gerçekleştirildi.

Sağlık durumu:

Bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapılan çoban, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE DAĞLIK ARAZİDE RAHATSIZLANARAK HAREKET EDEMEYEN ÇOBAN, EKİPLERİN...

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE DAĞLIK ARAZİDE RAHATSIZLANARAK HAREKET EDEMEYEN ÇOBAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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