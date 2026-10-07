Kahramanmaraş ekipleri yaylada fenalaşan çobanı kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesi Kavşut Yaylası'nda meydana geldi. Dağlık arazide rahatsızlanıp hareket edemeyen çobanın ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma süreci:

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda rahatsızlanan çobaya ulaşıldı ve bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapıldı. Müdahale, ekipler arasındaki koordinasyonla kısa sürede gerçekleştirildi.

Sağlık durumu:

Bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapılan çoban, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE DAĞLIK ARAZİDE RAHATSIZLANARAK HAREKET EDEMEYEN ÇOBAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.