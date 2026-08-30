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Kahramanmaraş geleneğini sofraya taşıdı: peynir festivali fuar merkezinde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde KAFUM'da ilk kez düzenlenen Peynir Festivali, yöresel peynirleri ve üreticileri buluşturdu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahramanmaraş geleneğini sofraya taşıdı: peynir festivali fuar merkezinde

kısa bakış:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Peynir Festivali, Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) sahnesinde bölgenin zengin süt ürünleri mirasını görünür kıldı. Festival, yerel üreticilerin doğrudan tüketicilerle buluştuğu, ürünlerin tanıtıldığı ve üretim süreçlerinin aktarıldığı bir platform işlevi gördü.

festivalin kapsamı:

Etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ın dört bir yanından gelen üreticiler stant açarak ziyaretçilere peynirlerini tanıttı; vatandaşlar hem peynirleri tatma hem de üreticilerden üretim teknikleri ve özellikleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Organizasyon, yerel ürünlerin markalaşması ve doğrudan pazarlanması hedefleriyle uyumlu bir format sundu.

öne çıkan peynir çeşitleri:

Festivalde öne çıkan ürünler arasında Maraş Sıkma Peyniri, Elbistan Kelle Peyniri, Göksun Keçi Peyniri, Pazarcık Kesme Peyniri ve Andırın Altunyayla Peyniri yer aldı. Bu çeşitler, hem yerel damak zevkini temsil etmesi hem de coğrafi ve kültürel bağları nedeniyle etkinlik boyunca ilgi odağı oldu.

hedefler ve tescil çalışmaları:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel açılışta yaptığı konuşmada şehrin gastronomi alanındaki mirasına vurgu yaptı: "Gastronomi alanında gerçekten çok önemli değerlere sahip bir şehiriz. Bu birikimi her geçen gün daha da ileri boyuta taşımak için gerçekten önemli bir gayret sarf ediyoruz." Görgel, ürünlerin gelecek nesillere aktarılması ve coğrafi işaret tescili çalışmalarının yoğunlaştırılacağı yönündeki kararlılığı da dile getirdi. Ayrıca çalışmaların Vahit Kirişci önlüğünde, milletvekilleri ve tüm paydaşlarla sürdürüldüğünü belirtti.

Belediye yetkilileri, festivalin sadece tanıtım amaçlı bir etkinlik olmadığını; aynı zamanda üreticilerin gelirlerine doğrudan katkı sağlayan, markalaşma ve coğrafi işaret süreçlerini tetikleyen bir adım olduğunu vurguladı. Vatandaşlar da benzer etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti ve festivalin yerel değerleri görünür kılma çabasını olumlu bulduklarını ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN PEYNİR FESTİVALİ&#039;NDE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN PEYNİR FESTİVALİ'NDE, ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN YÖRESEL PEYNİRLER KAFUM'DA VATANDAŞLARLA BULUŞTURULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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