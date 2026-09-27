Kahramanmaraş Halk Ekmek'te probiyotikli doğal maya ile üretimde kalite ve tasarruf hedefi

Kısaca haber:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, günlük 75 binden fazla ekmek ve unlu mamul üretiminde kullanılmak üzere yeni probiyotikli doğal sıvı maya tankı sistemini devreye aldı. Amaç, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamaya devam etmek.

Sistem ve işletme detayları:

Yeni kurulan tank bin 150 litre kapasiteye sahip. Sistemde otomatik su alma ve tartım mekanizmaları bulunuyor; böylece un ve su oranları istenilen hassasiyette ayarlanabiliyor. Hazırlanan maya, 5 ila 6 saat içinde kullanıma hazır hale geliyor ve üretim hattına düzenli, homojen bir biçimde aktarılıyor.

Tank içerisindeki karıştırma ve fermantasyon koşullarının kontrol edilebilmesi, üretim standardının korunmasına yardımcı oluyor. Öne çıkan önemli nokta ise bu sistemle endüstriyel maya, enzim veya kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan doğal probiyotik sıvı maya üretiminin gerçekleştiriliyor olmasıdır.

Beklenen sonuçlar ve etkileri:

Doğal sıvı mayanın kullanımıyla fabrikada üretilen ekmek ve unlu mamullerde aroma, renk, bayatlama süresi ve randımanda olumlu iyileşmeler hedefleniyor. Ayrıca otomasyonla sağlanan düzen ve homojenlik, üretim verimliliğini artırarak maliyet kontrolüne katkı sağlayabilir; bu da nihai tüketiciye daha ekonomik ürün sunma hedefine hizmet edecek.

Belediye ve fabrika yetkilileri, modern teknoloji entegrasyonunun hem kaliteyi yükselteceğini hem de üretim süreçlerinde güvenilirliği artıracağını belirtiyor; yeni sistemin günlük üretime entegrasyonu ile Halk Ekmek’in standart ve erişilebilirlik hedeflerinin güçlenmesi amaçlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI’NDA GÜNLÜK 75 BİNDEN FAZLA EKMEK VE UNLU MAMULÜN ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE "PROBİYOTİKLİ DOĞAL SIVI MAYA TANKI" DEVREYE ALINDI