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Kahramanmaraş İstiklalspor evinde farklı kazandı: 5-1

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig 11. haftasında Fethiyespor'u 5-1 mağlup etti; Taner Gümüş iki gol atarken Görkem Bitin penaltıdan skora katkı sağladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kahramanmaraş İstiklalspor evinde farklı kazandı: 5-1

maç özeti:

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında evinde Fethiyespor'u 5-1 mağlup etti. Maçı yöneten hakemler Enver Aydın, Volkan Esen ve Umut Avdaş olarak kaydedildi.

goller ve önemli anlar:

Ev sahibi ekibin gollerini Taner Gümüş (dk. 36, 88), Görkem Bitin (dk. 53 pen.) ve Berkan Fırat (dk. 71) kaydetti. Konuk ekipten Enes Şahin (dk. 57) Fethiyespor'un tek sayısını attı. Maçın son bölümünde Uğur Ayhan (dk. 89) kırmızı kart gördü.

kadrolar ve değişiklikler:

Kahramanmaraş İstiklalspor başladı: Yavuz Aygün, Ömer Kuşan, Berk Taşkın, Emir Kayacık, Talha Yünkuş, Muhammet İmre (Alparslan Öztürk dk. 75), Bünyamin Yürür (Berkan Fırat dk. 46), Yusuf İnci (Sefa Narin dk. 38), İbrahim Halil Talay (Enes Yılmaz dk. 46), Görkem Bitin (Yasin Abdioğlu dk. 63), Taner Gümüş.

Fethiyespor başladı: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Mehmet Kağan Türkmen dk. 79), Eren Erdoğan (Jamal Camcı dk. 66), İrfan Akgün, Uğur Ayhan, Bora Aydınlık, Fatih Kurucuk, Alberk Koç (Yusuf Türk dk. 89), Deniz Erdoğan (Kerem Pals dk. 89), Enes Şahin.

Maçta verilen sarı kartlar Berk Taşkın, Enes Yılmaz (Kahramanmaraş İstiklalspor) ile Fatih Kurucuk, Deniz Erdoğan, Bora Aydınlık (Fethiyespor) isimlerine yöneldi.

Ev sahibi ekip sahasında etkili bir oyun sergileyerek net bir galibiyet aldı.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP&#039;TA KENDİ EVİNDE FETHİYESPOR&#039;U 5-1 MAĞLUP...

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, NESİNE 2.LİG KIRMIZI GRUP'TA KENDİ EVİNDE FETHİYESPOR'U 5-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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