Kahramanmaraş istiklalspor'tan tek gollü ev zaferi

Kahramanmaraş İstiklalspor 1 - 0 Ankara Demirspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Merkez'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Kahramanmaraş İstiklalspor 1-0 kazandı. Maçın tek golü 33. dakikada Taner Gümüş'ten geldi ve bu skorla ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

maçın kırılma anı:

Karşılaşmanın dengeli geçen ilk yarısında öne geçen isim Taner Gümüş oldu. 33. dakikada kaydedilen gol, maç boyunca her iki takımın da kontrollü oyununu bozan ve sonucu belirleyen kritik an olarak öne çıktı. İkinci yarıda Ankara Demirspor aynı tempoyu yakalamaya çalışsa da aradığı gole ulaşamadı.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Hakemler: Ömer Nazıf Baytar, Erdi Abdulmecit Sayar, Burak Bakırtaş

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Alpay Çelebi (Alparslan Öztürk dk. 82), Emir Kayacık, Berk Taşkın, Sefa Narin (Yusuf İnci dk. 71), Muhammet İmre, Ömer Kuşan (Oğuzhan Yılmaz dk. 55), Talha Yünkuş (Cenk Doğan dk. 71), Taner Gümüş, Görkem Bitin (Mert Miraç Altıntaş dk. 71), Yasin Abdioğlu

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Murat Karadeniz, Furkan Işıkdemir, Eralp Aydın, Deniz Yaşar (Berk Yigit Karadağ dk. 46), Erdem Çetinkaya (Kerem Şenyüz dk. 37), Kadir Subaşı, Furkan Emre Ünver, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Mehmet Özdıraz dk. 46), Taylan Utku Aydın, Semih Akyıldız (Mehmet Özel dk. 66), Emirhan Altundağ (Batuhan Süer dk. 46)

Gol: Taner Gümüş (dk. 33) (Kahramanmaraş İstiklalspor)

Sarı kart: Eralp Aydın (Ankara Demirspor)

Maçın sonrası değerlendirmesinde Kahramanmaraş İstiklalspor, tek gollü galibiyetle sahasında önemli bir avantaj sağladı. Ankara Demirspor ise aradığı beraberlik veya galibiyeti bir türlü bulamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 5. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, SAHASINDA ANKARA DEMİRSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ