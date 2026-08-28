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Kahramanmaraş otağı Ahlat'ta kültür, lezzet ve gelenekleri buluşturdu

Malazgirt Zaferi anma programında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin otağı, el sanatları, tescilli tatlar ve güreş gösterileriyle yoğun ilgi çekti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahramanmaraş otağı Ahlat'ta kültür, lezzet ve gelenekleri buluşturdu

Kahramanmaraş temsilciliği Ahlat etkinliğinde öne çıktı

Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü anma programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kurduğu otağla yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde üç gün süren etkinlik boyunca otağ, alanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu ve yerli ile yabancı misafirleri ağırladı.

otağda kültür ve lezzet sunumu:

Otağda Kahramanmaraş’ın tarihine ve kültürel mirasına dair unsurlar sergilendi; şehrin geleneksel el sanatları ve el işi ürünleri ziyaretçilerle buluştu. Ziyaretçiler, kentte kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Gastronomi alanında ise şehrin öne çıkan ve tescilli ürünleri öne çıktı: Maraş Dondurması ile Fıstık Ezmesi yoğun ilgi gördü ve misafirlere ikram edilerek Kahramanmaraş mutfağının özgün tatları deneyimlettirildi.

El sanatları stantlarında sergilenen ürünler ve yöresel tadımlar, Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinin tanıtılmasında önemli rol oynadı. Otağ, hem şehri tanımak isteyen yerli ziyaretçiler için hem de Ahlat’a gelen yabancı misafirler için bilgilendirici ve çekici bir durak oldu.

geleneksel sporlar ve gösteriler:

Etkinlik programında Kahramanmaraş ile özdeşleşen kısa şalvar ve karakucak güreşleri gösterileri de yer aldı. Sahneye çıkan güreşçiler ve göstericiler, geleneksel sporların canlı örneklerini sundu; performanslar ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin otağı, hem görsel hem de tat bakımından zengin içerikleriyle Malazgirt anma programının dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Yerel değerlerin bu tür organizasyonlarda tanıtılması, şehirlerin kültürel mirasını geniş kitlelere taşıma açısından önem taşıyor ve Ahlat'taki etkinlik bu amaca hizmet etti.

YERLİ VE YABANCI ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN OTAĞDA KAHRAMANMARAŞ’IN SAHİP OLDUĞU TARİHİ VE...

YERLİ VE YABANCI ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYAN OTAĞDA KAHRAMANMARAŞ’IN SAHİP OLDUĞU TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER TANITILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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