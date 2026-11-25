Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde toplu yemin töreni

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personel için düzenlenen törende 192 kişi yemin ederek görevine resmen başladı. Geçişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B statüsünde farklı unvanlarda çalışanların kadroya alınması kapsamında gerçekleşti.

Tören detayları:

Merkez Spor Kompleksi Spor Salonu'nda yapılan programa, kadroya atanan personel ve kurum yetkilileri katıldı. Tören, Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildi; katılımcılar hep birlikte yemin edip belgelerini imzaladı.

il müdürünün vurguları:

İl Müdürü Yasin Özdemir törende yaptığı konuşmada devlet memurluğunun sadece bir görev değil, halka karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Özdemir, kamu hizmetinin dürüstlük, tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti ve personelin görev bilinciyle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmasının önemini vurguladı.

Tören, asli devlet memurluğuna geçiş sürecinin tamamlandığının kaydedilmesinin ardından, İl Müdürü Yasin Özdemir’in kadroya atanan personele başarı dilemesiyle sona erdi. Katılımcılar, yemin belgelerini imzalayarak yeni statüleriyle görevlerine devam edeceklerini resmiyete döktü.

KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE SÖZLEŞMELİ STATÜDE GÖREV YAPARKEN MEMUR KADROSUNA ATANAN 192 PERSONEL İÇİN YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ.