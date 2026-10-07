Dolar 49,1967 +0,04%
Euro 55,0282 -0,57%
Bist 12.108,69 -2,15%
Altın Gram 6.525,02 -1,48%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 101,90 +1,31%
--°

Kahramanmaraş'ta 23 Aralık kazasında nişanlı çiftin ölümüne ilişkin sanığa adli para cezası

Kahramanmaraş'ta 23 Aralık 2025'te Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada nişanlı çift öldü; dava sonucu sürücü Ş.K.'ye 91 bin lira adli para cezası verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:44

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 14:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş'ta 23 Aralık kazasında nişanlı çiftin ölümüne ilişkin sanığa adli para cezası

kaza ayrıntıları:

Kaza, 23 Aralık 2025 tarihinde Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AIP 022 plakalı motosikleti kullanan Ahmet İnce'nin arkasında bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun ile birlikte seyir halinde iken, 46 ALG 374 plakalı otomobilin çarpması sonucu kaza oluştu.

Kazada, motosiklette bulunan Mislina Akçakoyun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet İnce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin nişanlı olduğu öğrenildi. Olay sonrası yapılan tespitlerde, çiftin yaklaşık 157 metre sürüklendiği kaydedildi.

bilirkişi ve adli tıp raporları:

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, motosiklet sürücüsü Ahmet İnce'nin şerit değişikliği nedeniyle asli kusurlu, otomobil sürücüsü Ş.K.'nin ise kavşak ve yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmaması ve güvenli takip mesafesini korumaması nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda da Ahmet İnce asli, Ş.K. ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

yargılama süreci ve mahkeme kararı:

Soruşturma sonunda, sanık Ş.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilerek yargılama devam etti.

Karar duruşmasında savunma yapan sanık Ş.K., suçlamaları kabul etmeyerek motosiklet sürücüsünün ani manevrayla kendi şeridine geçtiğini ve fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediğini belirtti. Mahkeme heyeti, suçtan dolayı sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi; ancak heyet bu hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile ekonomik durumu göz önünde bulundurarak 91 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, ayrıca para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verdi.

Verilen hüküm ve bilirkişi raporları ışığında dosya karara bağlanırken, mahkeme sürecinde ortaya konan kusur değerlendirmeleri ve sanığın savunması gerekçeler arasında yer aldı.

HAYATINI KAYBEDEN NİŞANLI ÇİFT

HAYATINI KAYBEDEN NİŞANLI ÇİFT

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tramvay denetiminde duyguyu istismar eden kadının üzerinden 19 bin lira çıktı
images

büyükçekmece’de sahte savcıyla 3 milyonluk dolandırıcılık: şüpheli tutuklandı
images

Zamanın ardından adalet arayışı: Mazı köyündeki çift cinayetinin duruşması
images

Hafızlık töreninde hakaret içeren paylaşım sonrası öğretmen hakkında suç duyurus...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi