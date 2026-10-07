Kahramanmaraş'ta 23 Aralık kazasında nişanlı çiftin ölümüne ilişkin sanığa adli para cezası

kaza ayrıntıları:

Kaza, 23 Aralık 2025 tarihinde Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 AIP 022 plakalı motosikleti kullanan Ahmet İnce'nin arkasında bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun ile birlikte seyir halinde iken, 46 ALG 374 plakalı otomobilin çarpması sonucu kaza oluştu.

Kazada, motosiklette bulunan Mislina Akçakoyun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet İnce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin nişanlı olduğu öğrenildi. Olay sonrası yapılan tespitlerde, çiftin yaklaşık 157 metre sürüklendiği kaydedildi.

bilirkişi ve adli tıp raporları:

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, motosiklet sürücüsü Ahmet İnce'nin şerit değişikliği nedeniyle asli kusurlu, otomobil sürücüsü Ş.K.'nin ise kavşak ve yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmaması ve güvenli takip mesafesini korumaması nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda da Ahmet İnce asli, Ş.K. ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

yargılama süreci ve mahkeme kararı:

Soruşturma sonunda, sanık Ş.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilerek yargılama devam etti.

Karar duruşmasında savunma yapan sanık Ş.K., suçlamaları kabul etmeyerek motosiklet sürücüsünün ani manevrayla kendi şeridine geçtiğini ve fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediğini belirtti. Mahkeme heyeti, suçtan dolayı sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi; ancak heyet bu hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile ekonomik durumu göz önünde bulundurarak 91 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, ayrıca para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verdi.

Verilen hüküm ve bilirkişi raporları ışığında dosya karara bağlanırken, mahkeme sürecinde ortaya konan kusur değerlendirmeleri ve sanığın savunması gerekçeler arasında yer aldı.

HAYATINI KAYBEDEN NİŞANLI ÇİFT