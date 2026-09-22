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Kahramanmaraş'ta 80 binlik teklif yerine 10 binle otomobilini kendisi boyadı

Kahramanmaraş'ta otomobilini sanayide 80 bin TL'ye boyatmak yerine, malzemeleri alıp aracı 10 bin TL'ye kendisi boyayan Mustafa Özdemir.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahramanmaraş'ta 80 binlik teklif yerine 10 binle otomobilini kendisi boyadı

Kahramanmaraş'ta oto sahibi sanayinin yüksek fiyatına karşı kendi boyasını yaptı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Özdemir, 33 yaşındaki otomobilinin boya ihtiyacını gidermek için sanayiye gitti. Kaporta ve boya işleri için aldığı fiyatlar karşısında şaşıran Özdemir, ustaların verdiği yaklaşık 70-80 bin TL düzeyindeki teklifleri kabul etmedi.

Neden kendisi boyadı:

Özdemir, aracı için gezdiği kaportacılardan hemen hemen aynı fiyatları duyduğunu söyledi. Otomobilin piyasa değerine yakın tutarda teklif almasının kendisini düşündürdüğünü belirterek, otomobilin değeriyle boya ücretinin örtüşmemesinden yakındı. Özdemir, bunun üzerine bütün malzemeleri temin etmeye karar verdi; boya, macun, astar ve tabanca dahil tüm ekipmanı kendisi aldı.

Nasıl yaptı ve maliyet:

Hiç deneyimi olmamasına rağmen Özdemir sabah başlayan çalışmayla akşama otomobili hazır hale getirdi. Kendi hesabına işlemin maliyeti 10 bin TL oldu. Uygulama sürecinde el alışkanlığı kazandığını ve sonra işin kolaylaştığını söyledi. Özdemir ayrıca sanayi fiyatlarına tepki göstererek herkesin kazanması gerektiğini ama sanayi ücretlerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası şeklinde özetlenen görüşünde, kendi emeğiyle maliyeti düşürdüğünü ve isteyenlere tavsiye edebileceğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ’TA OTOMOBİLİNİ BOYATMAK İSTEYEN VATANDAŞ, SANAYİDE YAKLAŞIK 80 BİN LİRALIK FİYAT...

KAHRAMANMARAŞ’TA OTOMOBİLİNİ BOYATMAK İSTEYEN VATANDAŞ, SANAYİDE YAKLAŞIK 80 BİN LİRALIK FİYAT ALINCA BOYA, FIRÇA VE BOYA TABANCASI SATIN ALARAK ARACINI KENDİ İMKÂNLARIYLA YAKLAŞIK 10 BİN LİRAYA BOYADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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