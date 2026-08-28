Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi sonucu iki noktada orman yangını çıktı

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda orman yangını

Kahramanmaraş il merkezinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ahır Dağı'nın iki farklı noktasına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.

oluş şekli ve ilk bulgular:

Yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmeleri neticesinde iki ayrı noktada alevlenme gözlendi ve çevredekiler tarafından yetkililere ihbarda bulunuldu. Bölgeden yükselen dumanlar, yangının ormanlık alanda başladığına işaret etti.

müdahale ve sevk edilen ekipler:

İhbarın ardından Ahır Dağı'ndaki iki farklı noktaya helikopter destekli orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor ve çalışmalar sürmektedir.

AHIR DAĞI’NDA İKİ FARKLI NOKTAYA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ORMAN YANGINI ÇIKTI.