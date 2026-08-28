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Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi sonucu iki noktada orman yangını çıktı

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın iki noktasına düşen yıldırım orman yangınına yol açtı; helikopter destekli orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi sonucu iki noktada orman yangını çıktı

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda orman yangını

Kahramanmaraş il merkezinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ahır Dağı'nın iki farklı noktasına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı.

oluş şekli ve ilk bulgular:

Yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmeleri neticesinde iki ayrı noktada alevlenme gözlendi ve çevredekiler tarafından yetkililere ihbarda bulunuldu. Bölgeden yükselen dumanlar, yangının ormanlık alanda başladığına işaret etti.

müdahale ve sevk edilen ekipler:

İhbarın ardından Ahır Dağı'ndaki iki farklı noktaya helikopter destekli orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor ve çalışmalar sürmektedir.

AHIR DAĞI’NDA İKİ FARKLI NOKTAYA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ORMAN YANGINI ÇIKTI.

AHIR DAĞI’NDA İKİ FARKLI NOKTAYA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ORMAN YANGINI ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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