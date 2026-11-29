Ayşe Darendeli İstiklal Camii ibadete açıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, yerel topluluk ve hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen bir cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Projenin tamamlanmasında toplumun geniş desteği ve uzun süren çalışmalar belirleyici oldu.

caminin inşaat süreci:

Temeli 2019 yılında atılan yapı, çeşitli kesintiler yaşamasına rağmen tamamlandı. İnşaat, salgın süreci ile 6 Şubat depremleri nedeniyle ara vermek zorunda kaldı; buna rağmen yeniden planlanıp çalışmalar hızlandırıldı ve sonuçta projenin tamamlanması sağlandı.

Yapımında toplumun aktif rol oynadığı proje, 19 bin hayırseverin katkısıyla hayata geçti ve toplamda 381 günde tamamlanarak ibadete açılmaya hazır hale geldi.

açılış töreni ve teşekkürler:

Düzenlenen açılış programına il ve ilçe protokolü katıldı. Programda konuşan İl Müftü Vekili Mehmet Demir, caminin yapımına destek veren hayırseverlere ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Tören, duaların okunması ve caminin resmi olarak ibadete açılmasıyla sona erdi.

Cami, hem maddi katkı sunanların dayanışmasının bir göstergesi hem de yerel topluluğun ortak kullanımına sunulan yeni bir ibadet mekânı olarak hizmet verecek.

KAHRAMANMARAŞ’IN DULKADİROĞLU İLÇESİNDE, 19 BİN HAYIRSEVERİN KATKISIYLA 381 GÜNDE TAMAMLANAN AYŞE DARENDELİ İSTİKLAL CAMİİ, DÜZENLENEN TÖRENLE İBADETE AÇILDI