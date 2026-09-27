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Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit öncülüğünde ceviz hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta AB tescilli Çağlayancerit başta olmak üzere ceviz hasadı başladı; 2026'de yaklaşık 45-50 bin ton rekolte, ürünler işlenip ihraç ediliyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit öncülüğünde ceviz hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit öncülüğünde ceviz hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta, Avrupa Birliği tescilli coğrafi işaretli cevizlerin hasadı başladı. Kentin önemli tarım ürünleri arasında yer alan cevizlerde üreticiler ağaçlardan olgunlaşan meyveleri toplayarak hasat dönemini açtı. Hasadın ardından ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor ve sonraki işlemler için hazırlık tamamlanıyor.

Hasat süreci ve yöntemleri:

Üreticiler hasadı genellikle elle veya hafif mekanik destekle gerçekleştiriyor; olgunlaşan cevizler dallardan toplandıktan sonra hemen işleme alınarak kabuklarından ayrılıyor. Bu aşamada hızlı müdahale, cevizde kaliteyi korumak açısından önem taşıyor. Kuru depolama ve kurutma işlemleri sonrası ürünler fabrikalara gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Rekolte, çeşit ve ihracat:

Kahramanmaraş genelinde, özellikle Çağlayancerit Cevizi başta olmak üzere farklı ceviz türleri yetiştiriliyor. 2026 sezonunda ilin toplam ceviz rekoltesinin yaklaşık 45-50 bin ton civarında olması bekleniyor. Hasat Çağlayancerit'in yanı sıra Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde de yoğunlaşıyor. İriliği ve lezzetiyle öne çıkan cevizler kentteki fabrikalarda işlendikten sonra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETLİ CEVİZİN HASADINA...

KAHRAMANMARAŞ’IN AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETLİ CEVİZİN HASADINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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