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Kahramanmaraş'ta dermankartla 14 bin 642 aileye 36,3 milyon lira destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dermankart uygulamasıyla Kasım ayında 14 bin 642 aileye toplam 36 milyon 327 bin TL maddi destek verdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahramanmaraş'ta dermankartla 14 bin 642 aileye 36,3 milyon lira destek

kasım ayı ödemeleri:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek uygulaması Dermankart aracılığıyla Kasım ayında kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ödeme yaptı. Uygulama kapsamında 14 bin 642 aileye hesaplarına doğrudan aktarım gerçekleştirildi.

Yapılan ödemelerin toplamı 36 milyon 327 bin TL olarak açıklandı. Belediye yetkilileri, bu katkının hedefinin ihtiyaç sahibi ailelerin günlük giderlerinde oluşan ekonomik yükü hafifletmek olduğunu belirtti.

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Dermankart uygulaması, düzenli sosyal yardım sağlanması ve kaynakların doğrudan hak sahiplerine ulaştırılması prensibiyle yürütülüyor. Belediye, kasım ayı ödemeleriyle hem gıda hem de temel ihtiyaçlara yönelik desteğin sürdürüldüğünü vurguladı.

belediye başkanının açıklaması:

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Dermankart uygulamamızla ihtiyaç sahibi ailelerimize her ay düzenli destek sağlıyoruz. Bu kapsamda Kasım ayında 14 bin 642 ailemizin hesaplarına toplam 36 milyon 327 bin TL yatırdık. Rabbim bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK UYGULAMASI DERMANKART ARACILIĞIYLA KASIM AYINDA...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK UYGULAMASI DERMANKART ARACILIĞIYLA KASIM AYINDA 14 BİN 642 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLENİN HESABINA TOPLAM 36 MİLYON 327 BİN TL YATIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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