Dolar 50,1702 +0,07%
Euro 55,9445 +0,12%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.643,34 +1,07%
EUR/USD 1,1156 +0,11%
Brent Petrol 97,17 -1,17%
--°

Kahramanmaraş'ta fırtına için tedbir çağrısı: rüzgar saatte 80 kilometreyi bulabilir

Kahramanmaraş'ta meteorolojinin uyarısıyla bugün etkili olması beklenen rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta fırtına için tedbir çağrısı: rüzgar saatte 80 kilometreyi bulabilir

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi uyarısı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

beklenen etkiler:

Fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı. Açık alanlarda bulunurken ve araç kullanırken dikkatli olunması, rüzgarın etkili olduğu bölgelerden uzak durulması istendi.

belediye ve vatandaş önlemleri:

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olası hasarlara müdahale etmek üzere sahada hazır bekleyeceği; vatandaşların ihtiyaç halinde ALO 153 ve 112 çağrı merkezlerine 7 gün 24 saat ulaşabileceği kaydedildi. Vatandaşlara gevşek eşyaları güvence altına alma, tehlikeli bölgelerden uzak durma ve gerekli olmadıkça araç kullanmama gibi temel tedbirler önerildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA BUGÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINAYA KARŞI VATANDAŞLAR...

KAHRAMANMARAŞ’TA BUGÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINAYA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ’da gece hava sıfırın altına inince araç camları buzlandı
images

Van'da kış geri döndü: cadde ve sokaklar beyaza büründü
images

Çetin kış Ardahan'ı vurdu: Bülbülan mevkii araç trafiğine kapatıldı
images

Kar hayatı sekteye uğrattı: Bülbülan mevkiinde Ardahan-Ardanuç kara yolu trafiğe...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz