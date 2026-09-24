Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6868 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.768,73 -0,20%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,64 +3,45%
--°

Kahramanmaraş'ta genç çiftlere verilen milyonluk destekle yeni yuvalar kuruluyor

Kahramanmaraş'ta pilot uygulamayla 5 bin 22 çifte toplam 835 milyon 100 bin lira destek verildi; proje gençlerin evlilik ve aile kurma sürecini kolaylaştırıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahramanmaraş'ta genç çiftlere verilen milyonluk destekle yeni yuvalar kuruluyor

Kahramanmaraş'ta evlenecek gençlere yönelik destek programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta önemli bir hacimde ödeme gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 10 bin 761 çift başvuru yaparken, bunlardan 5 bin 22 çifte toplam 835 milyon 100 bin lira ödeme yapıldı. Projeden faydalanan çiftlerden bin 612 çift çocuk sahibi oldu.

Pilot uygulama ve süreç:

6 Şubat depremleri sonrası pilot il olarak Kahramanmaraş'ta başlatılan proje, genç çiftlerin yeni bir yuva kurmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kredi desteğinden faydalanan çiftlerle bir araya gelerek programın etkilerini ve uygulama detaylarını paylaştı.

İl Müdürü Emre Çalğan, projenin başvuru ve ödeme rakamlarını aktarırken, Eylül ayı itibarıyla söz konusu ödemelerin yapıldığını vurguladı. Çalğan, bakanlığın talimatıyla evlilik öncesi ve sonrasında gençlerin hem maddi hem de manevi olarak desteklendiğini belirtti. Açıklamada, kredi desteğinin faizsiz olduğu ve ödemelerin iki yıl sonra başlayacağı, eğer bu süre içinde çiftlerden bir çocuk dünyaya gelirse ödemelerin 12 ay erteleneceği; ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise söz konusu desteğin hibe olarak kaldığına dair uygulamanın da hayata geçirildiği aktarıldı. Çalğan ayrıca başvurulardan faydalanan aile sayısını ve ödenen tutarı yineledi; aynı konuşmada yaklaşık "8 buçuk milyon" gibi farklı bir ifade de kullanıldı.

Yararlanıcıların görüşleri:

Projeden yararlanan çiftler, desteğin evlilik sürecini kolaylaştırdığını ve ihtiyaçlarını karşılamada fayda sağladığını belirtti. Yeni evli Ashaf Kıvrak, krediyi faydalı şekilde kullanacaklarını söyleyerek bakanlığa teşekkür etti. Döndü Gül Kıvrak da destek için teşekkürlerini iletti.

Mehmet Melemir, krediyle evlilik sonrası alışveriş ve başlangıç giderlerini karşıladıklarını, borçlarını ödediğini ve programın yararlı olduğunu söyledi. Melemir, gençlere yönelik destek limitine ilişkin olarak "18-25 yaş arası 250 bin lira veriliyor" ifadesini kullandı. İrem Melemir ise ödemenin iki yıl sonra başlayacak olmasının sağladığı rahatlıktan söz ederek desteğin evliliklerini kolaylaştırdığını belirtti.

Yetkililer, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesine atıf yaparak bakanlığın ve il müdürlüğünün genç çiftlerin yanında olmaya devam edeceğini, uygulamanın izlenip ihtiyaçlara göre şekillendirileceğini duyurdu.

MEHMET VE İREM MELEMİR

MEHMET VE İREM MELEMİR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köyü yasa boğan kayıp: 12 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti
images

Düzce itfaiyesi güçlendi, itfaiyecilerin fedakarlığı vurgulandı
images

Bodrum'da Zeki Müren anması: 30. yılda dua, konuşma ve konserle vefa
images

Samsun için hedef: kalıcı bir havacılık eğitim merkezi kurmak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği