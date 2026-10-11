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Kahramanmaraş'ta kabarcık üzümünde bağ bozumu coşkusu

Kahramanmaraş'ta Bertiz'in simgesi kabarcık üzümünde düzenlenen bağ bozumu etkinliğinde Kaymakam Hicabi Aytemür ve çok sayıda vatandaş hasada katıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta kabarcık üzümünde bağ bozumu coşkusu

Kabarcık üzümünde geleneksel bağ bozumu etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, il genelinde yer alan bağlarda bir araya gelen mahalle sakinleri, bölgenin geleneksel ürünü kabarcık üzümünün hasadını gerçekleştirdi. Organizasyona katılanlar, asmalarda olgunlaşan üzümleri dalından toplayarak hem üretimin hem de paylaşımın önemini vurguladı.

Etkinlikte yaşananlar:

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür de etkinliğe katılarak bağ bozumu ritüeline eşlik etti. Kaymakam Aytemür, üreticilerle sohbet ederek geleneksel yöntemlerle yürütülen bağcılığın yerel yaşam içindeki yerini ve hasat sevincinin toplumsal boyutunu gözlemledi. Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen hasatta, olgunlaşan üzümler titizlikle toplanıp yöre halkının paylaşımına sunuldu.

Bölge ekonomisi ve kültürel bağlam:

Bertiz bölgesiyle özdeşleşen kabarcık üzümü, kendine özgü aroması ve farklı lezzetiyle öne çıkıyor. Etkinlik, sadece bir hasat töreni olmanın ötesinde, yerel tarımın desteklenmesi ve kültürel mirasın canlı tutulması açısından önemi olan bir buluşma niteliği taşıdı. Geleneksel bağcılık yöntemlerinin sürdürülmesi ve üreticilerin emeğinin görünür kılınması, bölge ekonomisine ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN GELENEKSEL MEYVELERİNDEKİ YERİNİ ALAN KABARCIK ÜZÜMÜNDE BAĞ BOZUMU ETKİNLİĞİ...

KAHRAMANMARAŞ’IN GELENEKSEL MEYVELERİNDEKİ YERİNİ ALAN KABARCIK ÜZÜMÜNDE BAĞ BOZUMU ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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