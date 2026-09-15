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Kahramanmaraş’ta kültürel miras canlanıyor: beş cami yeniden ibadete açılıyor

Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli camileri restorasyonun tamamlanmasının ardından 16 Eylül'de toplu törenle yeniden ibadete açılacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş’ta kültürel miras canlanıyor: beş cami yeniden ibadete açılıyor

Hasar gören tarihi camiler restore edilip tekrar cemaatine kavuşuyor

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş’taki ibadethaneler, yürütülen restorasyon ve ihya çalışmaları sonucu yeniden ibadete açılmak üzere hazırlandı. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müdahaleler, şehrin tarihi, kültürel ve manevi mirasının korunmasına dönük öncelikli adımlardan biri olarak öne çıktı.

restorasyon çalışmaları:

Restorasyon süreçleri tamamlanan camiler arasında Acemli Camii, Bektutiye Camii, Hacı Veli Bey Camii, Saraçhane Camii ve Şekerli Camii bulunuyor. Bu yapılar, hem mühendislik hem de koruma yaklaşımıyla ele alınarak depremin neden olduğu yapısal ve yüzeysel hasarlar giderildi, özgün mimari ve estetik öğelerin korunmasına dikkat edildi.

toplu açılış programı:

Tören, 16 Eylül Çarşamba günü öğle namazı vaktinde başlayacak şekilde planlandı. Yeniden ibadete açılış programı 12.34’te Onikişubat Şehit Evliya Mahallesi’ndeki Acemli Camii merkezli olarak gerçekleştirilecek ve programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da teşrif edecek. Açılış sırasında beş caminin toplu olarak cemaatine kavuşması sağlanacak.

Şehrin yeniden inşa ve ihyası çalışmalarının devam ettiği vurgulanırken, açılışlar deprem izlerinin silinmesi ve Kahramanmaraş’ın dini-kültürel mirasının ayağa kaldırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar programın planlanan tarih ve saatte gerçekleşeceği bilgilendirmesiyle törene davet edildi.

KAHRAMANMARAŞ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALAN ACEMLİ, BEKTUTİYE, HACI VELİ BEY, SARAÇHANE VE...

KAHRAMANMARAŞ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALAN ACEMLİ, BEKTUTİYE, HACI VELİ BEY, SARAÇHANE VE ŞEKERLİ CAMİLERİNDE RESTORASYON SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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