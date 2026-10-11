kahramanmaraş'ta MHP konvoyunda kaza: 1 ölü, 7 yaralı

kaza ayrıntıları:

Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda, öğle saatlerinde Afşin-Elbistan kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpışması sonucu olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kamyonette yaptığı ilk kontrolde Samet Özdemir (16)'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ayrıca toplam 7 kişi yaralandı.

müdahale ve yaralıların nakli:

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, bir koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan da bulunuyor.

Milletvekili Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedavi ve ileri tetkikler için Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Karakoç'un hayati tehlikesi bulunmadığı, buradan da hava ambulansı ile Ankara'ya nakledilmesinin beklendiği bildirildi.

kazanın etkileri ve bilgi akışı:

Olayla ilgili ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor; sağlık kuruluşları ve yetkililer yaralılara yönelik müdahaleyi devam ettiriyor. Ölen gencin kimliği ve yaralıların durumu resmi kaynaklar tarafından teyit edildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA MHP’Lİ MİLLETVEKİLİ VE İL BAŞKANININ BULUNDUĞU KONVOYDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI