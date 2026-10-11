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Kahramanmaraş'ta nadir doğumsal kalp kusuru koltuk altından ameliyatla düzeltildi

Nefes darlığıyla başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in doğuştan kalbindeki delik ve akciğer toplardamarlarının ters bağlanışı ameliyatla düzeltildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kahramanmaraş'ta nadir doğumsal kalp kusuru koltuk altından ameliyatla düzeltildi

Kahramanmaraş'ta genç hastanın nadir kalp anomalisi başarılı cerrahiyle giderildi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit, artan nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Yiğit'in kalbinde doğuştan bir delik tespit edilirken, akciğerlerden gelen dört toplardamarın normalde olması gereken sol taraf yerine sağ tarafa açıldığı belirlendi. Bu durum, akciğerlere giden kan miktarını artırarak solunumu zorlaştıran bir tabloya yol açıyordu.

Tanı ve bulgular:

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen muayene ve görüntüleme incelemelerinde, hastalığın yaygın doğumsal kalp hastalıklarından olmadığı ancak toplumda nadiren görülen bir anomali olduğu vurgulandı. Uzman ekip, akciğer toplardamarlarının yanlış yere açılmasının akciğer basıncını yükselttiğini ve bunun da hastada belirgin nefes darlığı oluşturduğunu kaydetti.

Kapalı cerrahi müdahale ve iyileşme:

Prof. Dr. Mehmet Kirişci ve ekibi tarafından yapılan operasyonda, hem kalpteki delik kapatıldı hem de yanlış yere bağlanmış toplardamarlar doğru bölgeye yönlendirildi. Müdahale kapalı yöntem ile, koltuk altından yaklaşık 4–5 santimetrelik kesi ile gerçekleştirildi. Operasyonun ardından Yiğit'in solunum yakınmaları geriledi ve sağlık durumu normale döndü.

Prof. Dr. Mehmet Kirişci, ameliyatın başarısına ilişkin olarak hastanın durumunun düzeldiğini belirterek, 'Bu operasyonla kalbindeki deliği kapattık ve yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağladık. Şu an İsmail bey normal sağlıklı bir birey neyse o durumda' ifadelerini kullandı.

Hastane ekibi, benzer şikâyetle başvuran hastalarda detaylı kardiyovasküler tetkiklerin önemine dikkat çekti; özellikle genç yetişkinlerde açıklanamayan nefes darlığı ve çabuk yorulma durumlarında doğumsal damar anomalilerinin akılda tutulması gerektiği belirtildi.

İSMAİL YİĞİT (SOLDA) VE PROF. DR. MEHMET KİRİŞCİ (SAĞDA)

İSMAİL YİĞİT (SOLDA) VE PROF. DR. MEHMET KİRİŞCİ (SAĞDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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