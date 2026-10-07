Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliği için polisler okul kapılarında

Kapsam ve uygulama:

Kahramanmaraş'ta, Güvenli Okul Projesi çerçevesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Başlangıçta özel güvenlik görevlileri göreve başlamış olup, bugün itibarıyla kent genelinde birçok okulda polis ekipleri de görev yapmaya başladı.

Uygulama sahasında Onikişubat ilçesindeki Saçaklızade İlkokulu örnek oldu; veliler çocuklarını bırakırken yeni tedbirleri gördü ve yetkililere teşekkür etti. Amaç, öğrencilerin okula giriş ve çıkış süreçlerinde güvenliğin güçlendirilmesi ve olası risklerin azaltılması olarak açıklandı.

Okul yönetimi ve koordinasyon:

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, okullarda gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek ailelerin içlerinin rahat olması gerektiğini söyledi. Bulut, uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilik ve emniyet müdürlükleri tarafından koordineli şekilde sürdürülmekte olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bulut ayrıca eğitim kadrosu olarak okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte okulları en iyi şekilde hazırladıklarını, öğrencilerin takibinin yöneticilerin günlük saha ziyaretleriyle devam ettiğini ifade ederek çocukların kendilerine emanet olduğunu hatırlattı.

Velilerin değerlendirmesi:

Veliler alınan önlemlerden memnuniyet belirtti. Saçaklızade İlkokulu'na çocuklarını bırakan velilerden Mücahit Yorgun, "Güvenlik açısı şu an çok iyi, aileler artık okula giremiyorlar" derken, Hatice Yılmaz ise "Öğrenciler ve çocuklarımızın güvenliği açısından çok iyi oldu" diye konuştu.

Alınan önlemler günlük uygulamayla takip edilecek ve ihtiyaç halinde ilgili kurumların koordinasyonuyla ek düzenlemeler yapılacaktır.

KAHRAMANMARAŞ'TA 'GÜVENLİ OKUL PROJESİ' ÇERÇEVESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA OKULLARDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BAŞLAMIŞTI