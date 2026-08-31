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Kahramanmaraş'ta okul saldırısı davasında baba için 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anneye 22,5 yıla kadar hapis talebi

15 Nisan'daki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının iddianamesinde babaya 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralılar için 30 yıla kadar ve anneye 22,5 yıl isteniyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta okul saldırısı davasında baba için 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anneye 22,5 yıla kadar hapis talebi

Kahramanmaraş'ta açılan davanın özeti:

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin yaşamını yitirmesi üzerine hazırlanan dosyada, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci İsa Aras Mersinlinin ailesine yönelik cezai talepler ayrıntılı olarak yer aldı. İlk duruşma 4 Eylül'de görülecek.

İddianamede istenen cezalar:

Savcılık, saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi için şüpheli baba Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Yaralanan çocuklar açısından baba için ayrıca 30 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise okul bildirimlerine rağmen gerekli sağlık müdahalelerini sağlamadığı gerekçesiyle bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savunma, Maraş sandığı tespiti ve dosya bulguları:

İddianamede yer alan teknik incelemelerde, baba Uğur Mersinli'nin tabancaları muhafaza ettiğini belirttiği söz konusu Maraş sandığının yalnızca tek bir silah sığacak kapasitede olduğu tespit edildi; bu durum, savunmadaki "7 silah muhafaza edildi" iddiasıyla örtüşmüyor. Dosyada ayrıca okul tarafından aileye 32 kez hem sözlü hem yazılı uyarı yapıldığı, ailenin gerekli hastane müracaatlarını sağlamadığı ve öğrencinin poligonda atış eğitimi aldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

Avukatın değerlendirmesi:

Ayla Kara'nın ailesinin avukatı Av. Özcan Kara, iddianameyi mahkemeye sunan savcılığın bu tespitleri esas alarak olası kasta yakın bir ihmali değerlendirdiğini belirtti. Avukat Kara, sandığın kapasite tespitinin savunmayı çürüttüğünü ve okulun defalarca yaptığı bildirimlere karşı ailenin tedbir almadığını vurguladı.

Mali yaptırımlar ve dava takvimi:

Soruşturma kapsamında şüpheli Uğur Mersinli'nin Mersin'deki 10 gayrimenkulüne ihtiyati haciz konuldu. İcra işlemleri devam ediyor; taşınmazların nitelikleri ve satışa konu olması halinde değeri, açılan tazminat davasının seyriyle netlik kazanacak. İlk duruşma 4 Eylül'de yapılacak olup, bu oturumda taraf talepleri ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

AVUKAT ÖZCAN KARA

AVUKAT ÖZCAN KARA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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