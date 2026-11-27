masal ve sanat atölyesi:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Edebiyat Şehri unvanlı kentte yürütülen çalışma kapsamında, Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi çocuklara yönelik sürekli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler, çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

program akışı:

Mağralı Mahallesi'nde bulunan kütüphanede düzenlenen program, her çarşamba sabahı iki seans halinde gerçekleştiriliyor. 09.00 ve 10.30 saatlerindeki seanslar, öncelikle masal anlatımıyla başlıyor; bu bölümde çocukların hayal dünyasının zenginleştirilmesi ve dinleme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

sanat atölyesinde neler yapılıyor:

Masal saatinin ardından atölye bölümünde minikler kitap ayracı tasarlama, taş boyama gibi el işi uygulamalarıyla tanışıyor. Farklı materyallerle üretim yapma fırsatı bulan çocuklar, hem ince motor becerilerini geliştiriyor hem de akranlarıyla birlikte sosyal zaman geçiriyor.

Belediye yetkilileri, her çarşamba yapılan programa tüm çocukların davetli olduğunu bildirdi. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0543 482 44 04 numaralı hattın aranabileceği kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, UNESCO EDEBİYAT ŞEHRİ UNVANLI KENTTE ÇOCUKLARIN KİTAPLARLA BAĞINI GÜÇLENDİRMEK VE SANATSAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA RASİM ÖZDENÖREN ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’NDE MASAL ANLATIMI VE SANAT ATÖLYELERİ DÜZENLİYOR.