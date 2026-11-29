Kahramanmaraş'ta ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Kahramanmaraş genelinde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefiyle devam ediyor. Çalışmalar, kent içi güzergâhlarda sürüş kalitesini artırmaya yönelik altyapı düzenlemeleriyle asfalt serimi aşamalarını bir arada yürütüyor.

Altyapı düzenlemeleri:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, asfalt öncesi öncelikle yağmursuyu ve kanalizasyon kapaklarını yol kotuna uygun hale getiriyor. Bu düzenleme ile araç geçişlerinde oluşabilecek seviye farklılıklarının giderilmesi ve sürüş konforunun artırılması amaçlanıyor.

Asfalt uygulaması ve hedefler:

Altyapı düzenlemeleri tamamlandıktan sonra güzergâhlarda son kat asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yapılacak uygulamalarla yolların daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması, ayrıca sürücüler için daha düzgün bir sürüş zeminine kavuşması planlanıyor. Proje, kent içi ulaşımın kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA EKİPLERİN YOL YAPIM VE ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR