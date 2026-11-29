maç özeti:

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 13. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kayseri Atletik Spor'u üç set sonunda 3-0 mağlup etti. Karşılaşma Merkez Spor Kompleksi'nde oynandı ve hakemler Sefa Macun ile Münip İpek olarak görev yaptı.

Setler 25-21, 25-22, 25-22 sonuçlandı; ev sahibi ekip üç sette de üstünlüğünü koruyarak rakibine şans tanımadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor kadrosunda Masenya Hamurcu, Buse İnce, Aleyna H. Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Ayça Mine Ören, Jaren A. Gedikbaş, Aleyna Başak, Zeynep Ünlü yer aldı. Yedek oyuncular olarak Esra Vural ve Melisa Sevinç bildirildi.

Forliva Kayseri Atletik Spor sahaya Hiranur F. Yaşar, Aylin Mete, Acelya Orman, Melek R. Ayata, Esra Çevik, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Toprak Tunçer, Elif Su Delibaş, Deniz Yıldız ve Rabia N. Tercan ile çıktı. Yedek oyuncu listesinde Lara Baytek bulunuyordu.

setler ve maçın değerlendirmesi:

Maçın skor çizelgesi, her üç sette de ev sahibinin istikrarlı bir oyun sergilediğini ve setleri rakibe bırakmadan tamamladığını gösteriyor. Resmi maç raporunda detaylı bireysel istatistikler paylaşılmadığı için en net değerlendirme set skoru üzerinden yapıldı.

Hakemlerin yönetiminde tamamlanan mücadele, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor için haftayı 3 puanla kapatma anlamına geldi.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ 13. HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, KONUK ETTİĞİ KAYSERİ ATLETİK SPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.