Kahramanmaraş'ta ulaşım konforu hedefleniyor: Bayazıtlı Bulvarı'nda kapsamlı yenileme

Çalışmanın kapsamı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Mağralı Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda kapsamlı bir dönüşüm çalışması yürütüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda ekipler, projenin ilk aşamasında bulvarın orta refüjlerinde düzenlemelere başladı.

Refüj düzenlemeleri:

Orta refüjlerde yapılan düzenlemelerle refüjlerin daha düzenli ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Yapılacak müdahalelerin, yol güzergahında hem görsel bütünlüğü artırması hem de trafik güvenliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Sıcak asfalt ve kaldırım yenileme:

Refüj çalışmalarının ardından arterde sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yol yüzeyinin yenilenmesiyle sürüş konforunun yükseltilmesi ve ulaşımda daha güvenli bir üstyapı oluşturulması planlanıyor.

Bu uygulamalar, belediyenin şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor ve bölgedeki ulaşım kalitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ONİKİŞUBAT MAĞRALI MAHALLESİ BAYAZITLI BULVARI’NDA KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI BAŞLATTI. REFÜJ DÜZENLEMELERİNİN DEVAM ETTİĞİ ARTERDE; SICAK ASFALT SERİMİ VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK